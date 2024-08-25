https://ria.ru/20240825/rakety-1968318397.html

В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты

В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 25.08.2024

В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты

Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:49

2024-08-25T08:49

2024-08-25T10:35

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия