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В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:49
2024-08-25T08:49
2024-08-25T10:35
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
Смирнов: в Курской области уничтожили 4 украинские ракеты