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В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник
В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник
Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:01
2024-08-25T15:01
2024-08-25T15:04
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник
Смирнов: в Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА самолетного типа