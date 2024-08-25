https://ria.ru/20240825/pvo-1968363135.html

В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник

В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024

В Курской области уничтожили украинскую ракету и беспилотник

Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:04

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия