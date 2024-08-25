https://ria.ru/20240825/putin-1968295348.html

Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе

Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе - РИА Новости, 25.08.2024

Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе

Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:08

2024-08-25T00:08

2024-08-25T00:08

владимир путин

донбасс

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в воскресенье поздравил российских горняков с профессиональным праздником. "Мы помним и великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - подчеркнул президент в видеообращении ко Дню шахтера. Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье августа.

https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html

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владимир путин, донбасс, россия