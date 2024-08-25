Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/putin-1968295348.html
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе - РИА Новости, 25.08.2024
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе
Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:08
2024-08-25T00:08
владимир путин
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150140/92/1501409296_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2652d1b2229ee870b03e04ba575964db.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в воскресенье поздравил российских горняков с профессиональным праздником. "Мы помним и великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - подчеркнул президент в видеообращении ко Дню шахтера. Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье августа.
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html
https://ria.ru/20240825/putin-1968295087.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150140/92/1501409296_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7d56db9c8dbd084aa2656643f347998e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донбасс, россия
Владимир Путин, Донбасс, Россия
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе

Путин пообещал делать все для возрождения угледобычи и металлургии на Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкШахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске на Донбассе
Шахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске на Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Шахтер в забое на шахте имени С.П. Ткачука в городе Харцызске на Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье поздравил российских горняков с профессиональным праздником.
Поздравление президентор Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Путин поздравил горняков с профессиональным праздником
00:05
"Мы помним и великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - подчеркнул президент в видеообращении ко Дню шахтера.
Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье августа.
Вагоноопрокидыватель в угольном терминале - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Путин оценил перспективы российской угольной отрасли
00:07
 
Владимир ПутинДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала