https://ria.ru/20240825/putin-1968295348.html
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе - РИА Новости, 25.08.2024
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе
Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:08
2024-08-25T00:08
2024-08-25T00:08
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в воскресенье поздравил российских горняков с профессиональным праздником. "Мы помним и великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - подчеркнул президент в видеообращении ко Дню шахтера. Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье августа.
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html
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владимир путин, донбасс, россия
Владимир Путин, Донбасс, Россия
Путин пообещал делать все возможное для возрождения угледобычи на Донбассе
Путин пообещал делать все для возрождения угледобычи и металлургии на Донбассе
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти России будут делать всё возможное, чтобы на Донбассе возрождались угледобыча, металлургия и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье поздравил российских горняков с профессиональным праздником.
"Мы помним и великие заслуги шахтеров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли", - подчеркнул президент в видеообращении ко Дню шахтера.
Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в последнее воскресенье августа.