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В России за сутки потушили 83 природных пожара
В России за сутки потушили 83 природных пожара - РИА Новости, 25.08.2024
В России за сутки потушили 83 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 83 природных пожара на площади 85 794 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:09
2024-08-25T09:09
2024-08-25T09:09
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 83 природных пожара на площади 85 794 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 83 лесных пожара на площади, пройденной огнем 85 794 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 25 августа на территории РФ было 117 лесных пожаров на площади 382 139 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 41 пожар на 261 286 гектарах.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968291270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 83 природных пожара
В России за сутки потушили 83 природных пожара на площади 85 794 гектаров