https://ria.ru/20240825/pozhary-1968319939.html

В России за сутки потушили 83 природных пожара

В России за сутки потушили 83 природных пожара - РИА Новости, 25.08.2024

В России за сутки потушили 83 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 83 природных пожара на площади 85 794 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:09

2024-08-25T09:09

2024-08-25T09:09

происшествия

россия

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877491625_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_87aaf92fdaa310a386d0c5fc77f58e16.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 83 природных пожара на площади 85 794 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа 2024 года в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 83 лесных пожара на площади, пройденной огнем 85 794 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 25 августа на территории РФ было 117 лесных пожаров на площади 382 139 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 41 пожар на 261 286 гектарах.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968291270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, природные пожары в россии