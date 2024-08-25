https://ria.ru/20240825/pozhar-1968407224.html

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась - РИА Новости, 25.08.2024

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:06

2024-08-25T23:06

2024-08-25T23:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

феодосия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. Быстрому распространению способствовали сильные порывы ветра до 20 метров в секунду и жаркая сухая погода", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что в некоторых местах произошел переход на верховой пожар. Силы и средства спасателей рассредоточены по периметру, создано шесть боевых участков. К тушению привлекли более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС и один Ми-8 Росгвардии.Ранее МЧС сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. В превентивных целях эвакуировали жителей из СНТ "Рассвет" и "Волна". Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.

https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html

россия

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на юго-востоке Крыма Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 га, идет эвакуация двух СНТ, в борьбе с огнем задействованы более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщили в МЧС 2024-08-25T23:06 true PT0M19S

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Наталья Макарова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, феодосия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш