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Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась - РИА Новости, 25.08.2024
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T23:06
2024-08-25T23:06
2024-08-25T23:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
феодосия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма выросла до 45 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. Быстрому распространению способствовали сильные порывы ветра до 20 метров в секунду и жаркая сухая погода", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что в некоторых местах произошел переход на верховой пожар. Силы и средства спасателей рассредоточены по периметру, создано шесть боевых участков. К тушению привлекли более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС и один Ми-8 Росгвардии.Ранее МЧС сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. В превентивных целях эвакуировали жителей из СНТ "Рассвет" и "Волна". Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.
https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html
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Пожар на юго-востоке Крыма
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 га, идет эвакуация двух СНТ, в борьбе с огнем задействованы более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщили в МЧС
2024-08-25T23:06
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, феодосия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Феодосия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ми-8 АМТШ
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась
МЧС: площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров