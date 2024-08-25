https://ria.ru/20240825/pozhar-1968400560.html

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составила 15 гектаров

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составила 15 гектаров - РИА Новости, 25.08.2024

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составила 15 гектаров

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация двух СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:32

2024-08-25T21:32

2024-08-25T22:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

россия

феодосия

коктебель

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация двух СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность."Площадь пожара в Крыму составляет 15 гектаров. Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды", - говорится в сообщении.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ "Рассвет" и "Волна". Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.

https://ria.ru/20240825/krym-1968391852.html

республика крым

россия

феодосия

коктебель

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Пожар на юго-востоке Крыма Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 га, идет эвакуация двух СНТ, в борьбе с огнем задействованы более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщили в МЧС 2024-08-25T21:32 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия, россия, феодосия, коктебель, ми-8 амтш, природные пожары в россии