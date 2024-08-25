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В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек - РИА Новости, 25.08.2024
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21:00 25.08.2024 (обновлено: 21:12 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html
В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек
В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек - РИА Новости, 25.08.2024
В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек
Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за пожара, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:00
2024-08-25T21:12
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за пожара, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба, где горит сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью."В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно", - написал Аксенов.При этом, по его словам, риск распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара."Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Происшествия
В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек

Аксенов: порядка ста человек эвакуируют из СНТ на юго-востоке Крыма из-за пожара

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесной пожар . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за пожара, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба, где горит сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью.
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"В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно", - написал Аксенов.
При этом, по его словам, риск распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара.
"Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - подчеркнул глава республики.
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