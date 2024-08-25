https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html

В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек

В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек - РИА Новости, 25.08.2024

В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек

Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за пожара, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:00

2024-08-25T21:00

2024-08-25T21:12

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуируют из СНТ в районе поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма из-за пожара, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба, где горит сухая растительность. Тушение осложняется труднодоступной местностью."В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно", - написал Аксенов.При этом, по его словам, риск распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара."Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html

https://ria.ru/20240825/krym-1968391852.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия