https://ria.ru/20240825/pozhar-1968376644.html

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов - РИА Новости, 25.08.2024

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов

Площадь пожара, который действует уже третьи сутки на мусорном полигоне в Новороссийске, сократилась до 200 квадратных метров, сообщил в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:45

2024-08-25T16:45

2024-08-25T16:45

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара, который действует уже третьи сутки на мусорном полигоне в Новороссийске, сократилась до 200 квадратных метров, сообщил в пресс-службе администрации города. В пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Выезжая на место ЧП, он предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. В субботу площадь возгорания уменьшилась до 400 "квадратов". "Ситуация на мусорном полигоне к этому часу: площадь возгорания сокращена до 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240825/pozhary-1968319939.html

новороссийск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)