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Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов - РИА Новости, 25.08.2024
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16:45 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968376644.html
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов - РИА Новости, 25.08.2024
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов
Площадь пожара, который действует уже третьи сутки на мусорном полигоне в Новороссийске, сократилась до 200 квадратных метров, сообщил в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:45
2024-08-25T16:45
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара, который действует уже третьи сутки на мусорном полигоне в Новороссийске, сократилась до 200 квадратных метров, сообщил в пресс-службе администрации города. В пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Выезжая на место ЧП, он предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. В субботу площадь возгорания уменьшилась до 400 "квадратов". "Ситуация на мусорном полигоне к этому часу: площадь возгорания сокращена до 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/pozhary-1968319939.html
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 200 квадратов

Площадь пожара в Новороссийске сократилась на третьи сутки до 200 квадратов

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramТушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Тушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Тушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Площадь пожара, который действует уже третьи сутки на мусорном полигоне в Новороссийске, сократилась до 200 квадратных метров, сообщил в пресс-службе администрации города.
В пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на площади около 2 тысяч квадратных метров. Выезжая на место ЧП, он предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. В субботу площадь возгорания уменьшилась до 400 "квадратов".
"Ситуация на мусорном полигоне к этому часу: площадь возгорания сокращена до 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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