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Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником - РИА Новости, 25.08.2024
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Религия
 
16:25 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968373979.html
Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником
Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником - РИА Новости, 25.08.2024
Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником
Шахтеры, чей тяжелый труд сопряжен с риском для жизни, являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:25
2024-08-25T16:25
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день шахтера
день шахтера в россии
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Шахтеры, чей тяжелый труд сопряжен с риском для жизни, являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, говорится в поздравлении патриарх Московского и всея Руси Кирилла участникам торжеств, посвященных Дню шахтера. День шахтера отмечается в России с 1980 года в последнее воскресенье августа, в этом году – 25 августа. "Ежедневно совершая свой суровый подвиг, шахтеры являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, созидательного служения на пользу ближних", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что не полезные ископаемые, а люди — главное богатство страны. "Чествуя сегодня горняков, чей тяжелый труд сопряжен с огромной ответственностью, немалыми опасностями и даже риском для жизни, мы с признательностью свидетельствуем о том важном вкладе, который они вносят в созидание благополучия нашего Отечества, в развитие экономики России и укрепление ее энергетической безопасности", - добавил патриарх. Он пожелал шахтерам крепости душевных и телесных сил, бодрости духа, мира и щедрой помощи от Господа в добрых начинаниях.
https://ria.ru/20240825/putin-1968295087.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день шахтера, день шахтера в россии
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День шахтера, День шахтера в России
Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником

Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с Днем шахтера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Шахтеры, чей тяжелый труд сопряжен с риском для жизни, являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, говорится в поздравлении патриарх Московского и всея Руси Кирилла участникам торжеств, посвященных Дню шахтера.
День шахтера отмечается в России с 1980 года в последнее воскресенье августа, в этом году – 25 августа.
Вагоноопрокидыватель в угольном терминале - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Вчера, 00:07
"Ежедневно совершая свой суровый подвиг, шахтеры являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, созидательного служения на пользу ближних", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что не полезные ископаемые, а люди — главное богатство страны.
«
"Чествуя сегодня горняков, чей тяжелый труд сопряжен с огромной ответственностью, немалыми опасностями и даже риском для жизни, мы с признательностью свидетельствуем о том важном вкладе, который они вносят в созидание благополучия нашего Отечества, в развитие экономики России и укрепление ее энергетической безопасности", - добавил патриарх.
Он пожелал шахтерам крепости душевных и телесных сил, бодрости духа, мира и щедрой помощи от Господа в добрых начинаниях.
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РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День шахтераДень шахтера в России
 
 
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