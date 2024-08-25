https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968373979.html

Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником

Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником - РИА Новости, 25.08.2024

Патриарх Кирилл поздравил шахтеров с праздником

Шахтеры, чей тяжелый труд сопряжен с риском для жизни, являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:25

2024-08-25T16:25

2024-08-25T16:25

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день шахтера

день шахтера в россии

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Шахтеры, чей тяжелый труд сопряжен с риском для жизни, являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, говорится в поздравлении патриарх Московского и всея Руси Кирилла участникам торжеств, посвященных Дню шахтера. День шахтера отмечается в России с 1980 года в последнее воскресенье августа, в этом году – 25 августа. "Ежедневно совершая свой суровый подвиг, шахтеры являют нам яркий и вдохновляющий пример самоотверженности, героизма и мужества, верности своему призванию и долгу, созидательного служения на пользу ближних", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что не полезные ископаемые, а люди — главное богатство страны. "Чествуя сегодня горняков, чей тяжелый труд сопряжен с огромной ответственностью, немалыми опасностями и даже риском для жизни, мы с признательностью свидетельствуем о том важном вкладе, который они вносят в созидание благополучия нашего Отечества, в развитие экономики России и укрепление ее энергетической безопасности", - добавил патриарх. Он пожелал шахтерам крепости душевных и телесных сил, бодрости духа, мира и щедрой помощи от Господа в добрых начинаниях.

https://ria.ru/20240825/putin-1968295087.html

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Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день шахтера, день шахтера в россии