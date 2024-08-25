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Путин поздравил горняков с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.08.2024
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00:05 25.08.2024 (обновлено: 06:09 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html
Путин поздравил горняков с профессиональным праздником
Путин поздравил горняков с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.08.2024
Путин поздравил горняков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников российской угольной промышленности с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и отдельно... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:05
2024-08-25T06:09
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников российской угольной промышленности с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и отдельно обратился к их родным, подчеркнув важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.&quot;В нашей стране принимают сегодня поздравления почти 150 тысяч горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках. Всем известен сильный, прямой, упорный шахтерский характер, достоинство рабочего человека, который уверен, что именно его труд — главный путь к повышению благосостояния семьи, города, родной страны&quot;, — заявил Путин в видеообращении ко Дню шахтера.Он поздравил с профессиональным праздником всех работников угольной промышленности страны."Отдельно хочу обратиться к семьям всех, кто отмечает День шахтера. Только с вашей поддержкой можно заниматься этим тяжелым трудом, который нередко связан с риском", — подчеркнул президент.Путин особо упомянул о тех регионах, где угольная отрасль является одной из ключевых для экономики и жизни людей в целом: это угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России."Среди них особое место занимает Кузбасс. Здесь добывается более половины всего российского угля. И праздник здесь широко и ярко отмечают все жители региона. Они считают его главным событием и давно называют вторым Новым годом", — отметил президент, уточнив, что именно к этой дате подводятся итоги работы, устраиваются производственные соревнования, ставятся профессиональные рекорды."Конечно, мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъемников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров, представителей других шахтерских специальностей - всех, кто посвятил себя исключительно важному делу, требующему выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу", — подчеркнул Путин.День шахтера празднуют в России ежегодно в последнее воскресенье августа.
https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958282283.html
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин
Путин поздравил горняков с профессиональным праздником

Путин поздравил горняков с профессиональным праздником и отметил их стойкость

© POOL | Перейти в медиабанкПоздравление президентор Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Поздравление президентор Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© POOL
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Поздравление президентор Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников российской угольной промышленности с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и отдельно обратился к их родным, подчеркнув важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.
«

"В нашей стране принимают сегодня поздравления почти 150 тысяч горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках. Всем известен сильный, прямой, упорный шахтерский характер, достоинство рабочего человека, который уверен, что именно его труд — главный путь к повышению благосостояния семьи, города, родной страны", — заявил Путин в видеообращении ко Дню шахтера.

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Он поздравил с профессиональным праздником всех работников угольной промышленности страны.
"Отдельно хочу обратиться к семьям всех, кто отмечает День шахтера. Только с вашей поддержкой можно заниматься этим тяжелым трудом, который нередко связан с риском", — подчеркнул президент.
Путин особо упомянул о тех регионах, где угольная отрасль является одной из ключевых для экономики и жизни людей в целом: это угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России.
"Среди них особое место занимает Кузбасс. Здесь добывается более половины всего российского угля. И праздник здесь широко и ярко отмечают все жители региона. Они считают его главным событием и давно называют вторым Новым годом", — отметил президент, уточнив, что именно к этой дате подводятся итоги работы, устраиваются производственные соревнования, ставятся профессиональные рекорды.
"Конечно, мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъемников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров, представителей других шахтерских специальностей - всех, кто посвятил себя исключительно важному делу, требующему выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу", — подчеркнул Путин.
День шахтера празднуют в России ежегодно в последнее воскресенье августа.
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