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Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка - РИА Новости, 25.08.2024
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17:55 25.08.2024 (обновлено: 18:11 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/postradavshie-1968381921.html
Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка
Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка - РИА Новости, 25.08.2024
Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка
После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:55
2024-08-25T18:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская областная дума
происшествия
россия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников."Всего после вчерашнего обстрела Ракитного ранены 13 человек, двое находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь оказана на месте и отправлены в поликлинику по месту жительства. 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь – взрослые, это в городской больнице №2 и в областной клинической больнице. Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них – в реанимации", - сказал министр в видеосообщении в Telegram-канале.Он добавил, что трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице. По его словам, по всем пациентам проведены телемедицинские консультации, в настоящее время транспортировка в федеральные клиники не требуется. Все лечение согласовано."В дальнейшем, на следующих этапах лечения, если потребуется лечение в федеральных центрах, естественно оно будет обеспечено", - подчеркнул Иконников.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранены 13 человек, в том числе дети.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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вооруженные силы украины, белгородская областная дума, происшествия, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская областная Дума, Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка

Минздрав: 8 пострадавших при обстреле белгородцев находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«
"Всего после вчерашнего обстрела Ракитного ранены 13 человек, двое находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь оказана на месте и отправлены в поликлинику по месту жительства. 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь – взрослые, это в городской больнице №2 и в областной клинической больнице. Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них – в реанимации", - сказал министр в видеосообщении в Telegram-канале.
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Он добавил, что трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице. По его словам, по всем пациентам проведены телемедицинские консультации, в настоящее время транспортировка в федеральные клиники не требуется. Все лечение согласовано.
«
"В дальнейшем, на следующих этапах лечения, если потребуется лечение в федеральных центрах, естественно оно будет обеспечено", - подчеркнул Иконников.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранены 13 человек, в том числе дети.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областная ДумаПроисшествияРоссияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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