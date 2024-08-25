Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка
Минздрав: 8 пострадавших при обстреле белгородцев находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
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"Всего после вчерашнего обстрела Ракитного ранены 13 человек, двое находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь оказана на месте и отправлены в поликлинику по месту жительства. 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь – взрослые, это в городской больнице №2 и в областной клинической больнице. Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них – в реанимации", - сказал министр в видеосообщении в Telegram-канале.
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Он добавил, что трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице. По его словам, по всем пациентам проведены телемедицинские консультации, в настоящее время транспортировка в федеральные клиники не требуется. Все лечение согласовано.
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"В дальнейшем, на следующих этапах лечения, если потребуется лечение в федеральных центрах, естественно оно будет обеспечено", - подчеркнул Иконников.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранены 13 человек, в том числе дети.
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