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Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка

Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка - РИА Новости, 25.08.2024

Шесть человек находятся в реанимации после обстрела белгородского поселка

После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:55

2024-08-25T17:55

2024-08-25T18:11

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вооруженные силы украины

белгородская областная дума

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. После обстрела в ночь на воскресенье поселка Ракитное Белгородской области восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них шесть – в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников."Всего после вчерашнего обстрела Ракитного ранены 13 человек, двое находятся на амбулаторном лечении, медицинская помощь оказана на месте и отправлены в поликлинику по месту жительства. 11 человек находятся в больницах города Белгорода, восемь – взрослые, это в городской больнице №2 и в областной клинической больнице. Все находятся в тяжелом состоянии, шесть из них – в реанимации", - сказал министр в видеосообщении в Telegram-канале.Он добавил, что трое детей в средней степени тяжести находятся в отделениях в детской областной больнице. По его словам, по всем пациентам проведены телемедицинские консультации, в настоящее время транспортировка в федеральные клиники не требуется. Все лечение согласовано."В дальнейшем, на следующих этапах лечения, если потребуется лечение в федеральных центрах, естественно оно будет обеспечено", - подчеркнул Иконников.Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное. СК РФ заявил о возбуждении уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки на Ракитное. В результате погибли пять мирных жителей, ранены 13 человек, в том числе дети.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгородская областная дума, происшествия, россия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)