МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе
МИД КНР призвал США прекратить без разбора очернять страну в украинском вопросе
© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. США должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай 27-29 августа.
“Что касается украинского вопроса, позиция Китая открыта, мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию. США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, прекратить очернять Китай и оказывать на него давление”, - сказал представитель, имя которого не называется, на брифинге в преддверии визита. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Он также подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав.
Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций - в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был “содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты”.
По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что “для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско”. Он отметил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, отметил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует. “Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации”, отметил он.