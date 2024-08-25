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МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе - РИА Новости, 25.08.2024
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08:30 25.08.2024 (обновлено: 09:14 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/politika-1968316157.html
МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе
МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе - РИА Новости, 25.08.2024
МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе
США должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса, заявил представитель Департамента стран... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:30
2024-08-25T09:14
в мире
китай
сша
северная америка
джейк салливан
ван и (политик)
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. США должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай 27-29 августа. “Что касается украинского вопроса, позиция Китая открыта, мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию. США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, прекратить очернять Китай и оказывать на него давление”, - сказал представитель, имя которого не называется, на брифинге в преддверии визита. Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он также подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав. Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций - в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был “содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты”. По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что “для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско”. Он отметил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, отметил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует. “Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации”, отметил он.
https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
https://ria.ru/20240825/kitay-1968312332.html
китай
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в мире, китай, сша, северная америка, джейк салливан, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Северная Америка, Джейк Салливан, Ван И (политик)
МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе

МИД КНР призвал США прекратить без разбора очернять страну в украинском вопросе

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. США должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции и очернять Китай в контексте украинского вопроса, заявил представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай 27-29 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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“Что касается украинского вопроса, позиция Китая открыта, мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию. США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, прекратить очернять Китай и оказывать на него давление”, - сказал представитель, имя которого не называется, на брифинге в преддверии визита. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Он также подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав.
Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций - в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был “содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты”.
По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что “для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско”. Он отметил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, отметил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует. “Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации”, отметил он.
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В миреКитайСШАСеверная АмерикаДжейк СалливанВан И (политик)
 
 
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