https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает - РИА Новости, 25.08.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Ночью четверга в московском регионе может похолодать до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:00
2024-08-25T14:00
2024-08-25T14:00
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ночью четверга в московском регионе может похолодать до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг на вахту погоды заступит следующий барический максимум … температура по-прежнему продолжит превышать климатическую норму последних дней августа – плюс 24 - плюс 26 градусов ожидается в Москве… Вот только ночи станут холодными – столбики термометров будут опускаться до плюс 9 - плюс 14 градусов, а местами до плюс пяти", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в пятницу характер погоды и температура изменятся мало, а в субботу пришедший в регион относительно прохладный воздух начнёт постепенно прогреваться.
https://ria.ru/20240825/zhara-1968350502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Леус: ночью четверга в московском регионе может похолодать до пяти градусов