https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html

Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает - РИА Новости, 25.08.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

Ночью четверга в московском регионе может похолодать до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:00

2024-08-25T14:00

2024-08-25T14:00

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ночью четверга в московском регионе может похолодать до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг на вахту погоды заступит следующий барический максимум … температура по-прежнему продолжит превышать климатическую норму последних дней августа – плюс 24 - плюс 26 градусов ожидается в Москве… Вот только ночи станут холодными – столбики термометров будут опускаться до плюс 9 - плюс 14 градусов, а местами до плюс пяти", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в пятницу характер погоды и температура изменятся мало, а в субботу пришедший в регион относительно прохладный воздух начнёт постепенно прогреваться.

https://ria.ru/20240825/zhara-1968350502.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода