https://ria.ru/20240825/pogoda-1968318807.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:58
2024-08-25T08:58
2024-08-25T08:58
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон, в Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 26 - плюс 28 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается небольшая облачность и до 28 градусов тепла