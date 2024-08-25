https://ria.ru/20240825/pogoda-1968318807.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 25.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:58

2024-08-25T08:58

2024-08-25T08:58

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон, в Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 26 - плюс 28 градусов тепла, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода