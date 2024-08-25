https://ria.ru/20240825/podozrevaemyy-1968297476.html

СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции

СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции

Подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене, повлекшего гибель трех человек, в субботу вечером сдался полиции, сообщила газета Bild. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:00

2024-08-25T01:00

2024-08-25T01:26

россия

bild

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене, повлекшего гибель трех человек, в субботу вечером сдался полиции, сообщила газета Bild.В субботу террористическая группировка ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали."Спустя почти 26 часов после теракта на народном фестивале в Золингене, в результате которого были убиты три человека, преступник вечером сдался полиции", — сообщило издание.По информации Bild, подозреваемый — сириец. Промокший под дождем, весь в крови, он подошел к полицейским и сказал: "Я тот, кого вы ищете".Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".* Террористическая группировка, Запрещенная в России

https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html

https://ria.ru/20240822/izrail-1967810863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, bild, в мире