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СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции
СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции
Подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене, повлекшего гибель трех человек, в субботу вечером сдался полиции, сообщила газета Bild. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:00
2024-08-25T01:00
2024-08-25T01:26
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене, повлекшего гибель трех человек, в субботу вечером сдался полиции, сообщила газета Bild.В субботу террористическая группировка ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали."Спустя почти 26 часов после теракта на народном фестивале в Золингене, в результате которого были убиты три человека, преступник вечером сдался полиции", — сообщило издание.По информации Bild, подозреваемый — сириец. Промокший под дождем, весь в крови, он подошел к полицейским и сказал: "Я тот, кого вы ищете".Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".* Террористическая группировка, Запрещенная в России
https://ria.ru/20240808/rossija-1965035466.html
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СМИ: подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался полиции
Bild: подозреваемый в теракте в немецком Золингене вечером сдался полиции
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости.
Подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене, повлекшего гибель трех человек, в субботу вечером сдался полиции, сообщила газета Bild
.
В субботу террористическая группировка ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в России
) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали.
"Спустя почти 26 часов после теракта на народном фестивале в Золингене, в результате которого были убиты три человека, преступник вечером сдался полиции", — сообщило издание.
По информации Bild, подозреваемый — сириец. Промокший под дождем, весь в крови, он подошел к полицейским и сказал: "Я тот, кого вы ищете".
Ранее издание сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".
* Террористическая группировка, Запрещенная в России