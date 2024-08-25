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Отец Дурова прокомментировал задержание сына
Отец Дурова прокомментировал задержание сына - РИА Новости, 25.08.2024
Отец Дурова прокомментировал задержание сына
Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:05
2024-08-25T14:05
2024-08-25T14:19
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщают "Известия"."Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе", — сказал он изданию.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции, общество, происшествия, в мире, политика
Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Общество, Происшествия, В мире, Политика
Отец Дурова прокомментировал задержание сына
"Известия": отец Павла Дурова заявил, что случайно узнал о его аресте
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщают "Известия
".
«
"Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе", — сказал он изданию.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь, посольство России сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.