https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html

Отец Дурова прокомментировал задержание сына

Отец Дурова прокомментировал задержание сына - РИА Новости, 25.08.2024

Отец Дурова прокомментировал задержание сына

Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:05

2024-08-25T14:05

2024-08-25T14:19

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

общество

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в мире

политика

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщают "Известия"."Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе", — сказал он изданию.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov-1968349467.html

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