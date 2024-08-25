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В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024
В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:03
2024-08-25T15:03
2024-08-25T15:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность