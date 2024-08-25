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В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024

В Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:03

2024-08-25T15:03

2024-08-25T15:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240825/putin-1968361996.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков