https://ria.ru/20240825/opasnost-1968331063.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:40

2024-08-25T10:40

2024-08-25T10:40

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия