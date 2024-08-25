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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/opasnost-1968331063.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:40
2024-08-25T10:40
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице Ленина в Курске
Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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