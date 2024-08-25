При обстреле Донецка пострадал мужчина
Пушилин: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк пострадал мужчина
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадал мужчина 1960 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
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Глава республики добавил, что при обстрелах ВСУ были повреждены трансформатор и линия электропередачи в Никитовском районе Горловки.
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"Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки (трансформатор, ЛЭП). Со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - уточнил Пушилин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в воскресенье вечером сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в период с 16.10 по 20.20 мск ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, а также четыре снаряда аналогичного калибра по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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