https://ria.ru/20240825/obstrel-1968369330.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 25.08.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска с начала суток выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:51

2024-08-25T15:51

2024-08-25T15:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Позднее с 06.25 по 15.10 ВСУ выпустили еще шесть снарядов такого же калибра по Горловке ВСУ и шесть снарядов аналогичного калибра по Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, горловка, происшествия