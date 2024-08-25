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ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/obstrel-1968333172.html
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник
Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:00
2024-08-25T11:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись Каховка, Каиры, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Корсунка, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по 9 населенным пунктам левого берега Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам ВСУ подверглись Каховка, Каиры, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Корсунка, Малая Лепетиха.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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