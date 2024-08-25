https://ria.ru/20240825/obstrel-1968333172.html

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2024

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник

Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:00

2024-08-25T11:00

2024-08-25T11:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись Каховка, Каиры, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Корсунка, Малая Лепетиха.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия