https://ria.ru/20240825/obstrel-1968333172.html
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник
Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:00
2024-08-25T11:00
2024-08-25T11:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террор в отношении мирных жителей левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 20 ударов были нанесены ВСУ ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись Каховка, Каиры, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Корсунка, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 41 раз, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по 9 населенным пунктам левого берега Днепра