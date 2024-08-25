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В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА - РИА Новости, 25.08.2024
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19:09 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/novorossiysk-1968389305.html
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА - РИА Новости, 25.08.2024
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:09
2024-08-25T19:09
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в пресс-службе администрации города. "С 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 26 августа 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"С 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 26 августа 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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