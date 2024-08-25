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Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле"

Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле" - РИА Новости, 25.08.2024

Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве подтвердил, что совместно с министром обороны Израиля... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:50

2024-08-25T12:50

2024-08-25T12:50

в мире

израиль

тель-авив

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве подтвердил, что совместно с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви поручил нанести превентивные удары по шиитскому ливанскому движению "Хезболлах" в связи с готовящейся атакой, сообщил в воскресенье советник офиса премьер-министра. "Рано утром мы обнаружили, что "Хезболлах" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны и начальником генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы", - говорится в сообщении. Нетаньяху подчеркнул успехи ЦАХАЛ по уничтожению тысяч ракет движения, нацеленных на север страны и еще раз заявил, что Израиль готов действовать как в обороне, так и в нападении. "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в свои дома и продолжать придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам - мы бьем по нему", - цитирует высказывания главы государства его офис. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html

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израиль

тель-авив

голанские высоты

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, тель-авив, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году