https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968345345.html
Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле"
Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле" - РИА Новости, 25.08.2024
Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве подтвердил, что совместно с министром обороны Израиля... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:50
2024-08-25T12:50
2024-08-25T12:50
в мире
израиль
тель-авив
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве подтвердил, что совместно с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви поручил нанести превентивные удары по шиитскому ливанскому движению "Хезболлах" в связи с готовящейся атакой, сообщил в воскресенье советник офиса премьер-министра. "Рано утром мы обнаружили, что "Хезболлах" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны и начальником генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы", - говорится в сообщении. Нетаньяху подчеркнул успехи ЦАХАЛ по уничтожению тысяч ракет движения, нацеленных на север страны и еще раз заявил, что Израиль готов действовать как в обороне, так и в нападении. "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в свои дома и продолжать придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам - мы бьем по нему", - цитирует высказывания главы государства его офис. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ о превентивном ударе по "Хезболле"
Нетаньяху подтвердил, что отдал приказ об ударе для срыва атаки "Хезболлы"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания военно-политического кабинета в Тель-Авиве подтвердил, что совместно с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и начальником Генштаба Герци Халеви поручил нанести превентивные удары по шиитскому ливанскому движению "Хезболлах" в связи с готовящейся атакой, сообщил в воскресенье советник офиса премьер-министра.
"Рано утром мы обнаружили, что "Хезболлах" готовится атаковать Израиль. Вместе с министром обороны и начальником генштаба мы поручили Армии обороны Израиля действовать превентивно для устранения угрозы", - говорится в сообщении.
Нетаньяху подчеркнул успехи ЦАХАЛ по уничтожению тысяч ракет движения, нацеленных на север страны и еще раз заявил, что Израиль готов действовать как в обороне, так и в нападении.
"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в свои дома и продолжать придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам - мы бьем по нему", - цитирует высказывания главы государства его офис.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот
. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.