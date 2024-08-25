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В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе - РИА Новости, 25.08.2024
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14:19 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе - РИА Новости, 25.08.2024
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе
Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:19
2024-08-25T14:19
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Видео с конфликтом, который, по словам автора, произошел в одном из сочинских кафе на Ривьерском переулке 5/11, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах мужчина, который, предположительно, является сотрудником заведения, выплескивает стакан с кофе на одну из посетительниц, после хватает ее и попытается вывести, все это сопровождается оскорблениями агрессора. "В УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины", - сказали в краевой полиции. Ранее сочинская полиция проверяла компанию мужчин, устроивших массовую драку рядом с кафе на городском пляже в микрорайоне Мамайка.
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происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе

Полиция в Сочи проверяет данные о мужчине, напавшем на посетительницу кафе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Видео с конфликтом, который, по словам автора, произошел в одном из сочинских кафе на Ривьерском переулке 5/11, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах мужчина, который, предположительно, является сотрудником заведения, выплескивает стакан с кофе на одну из посетительниц, после хватает ее и попытается вывести, все это сопровождается оскорблениями агрессора.
"В УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины", - сказали в краевой полиции.
Ранее сочинская полиция проверяла компанию мужчин, устроивших массовую драку рядом с кафе на городском пляже в микрорайоне Мамайка.
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