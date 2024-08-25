https://ria.ru/20240825/napadenie-1968356596.html
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе - РИА Новости, 25.08.2024
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе
Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:19
2024-08-25T14:19
2024-08-25T14:19
происшествия
россия
краснодарский край
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Видео с конфликтом, который, по словам автора, произошел в одном из сочинских кафе на Ривьерском переулке 5/11, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах мужчина, который, предположительно, является сотрудником заведения, выплескивает стакан с кофе на одну из посетительниц, после хватает ее и попытается вывести, все это сопровождается оскорблениями агрессора. "В УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины", - сказали в краевой полиции. Ранее сочинская полиция проверяла компанию мужчин, устроивших массовую драку рядом с кафе на городском пляже в микрорайоне Мамайка.
https://ria.ru/20240718/delo-1960593169.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи
В Сочи мужчина напал на посетительницу кафе
Полиция в Сочи проверяет данные о мужчине, напавшем на посетительницу кафе
СОЧИ, 25 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку на основании зарегистрированного материала об инциденте в одном из сочинских кафе, где мужчина напал на одну из посетительниц заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Видео с конфликтом, который, по словам автора, произошел в одном из сочинских кафе на Ривьерском переулке 5/11, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах мужчина, который, предположительно, является сотрудником заведения, выплескивает стакан с кофе на одну из посетительниц, после хватает ее и попытается вывести, все это сопровождается оскорблениями агрессора.
"В УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины", - сказали в краевой полиции.
Ранее сочинская полиция проверяла компанию мужчин, устроивших массовую драку рядом с кафе на городском пляже в микрорайоне Мамайка.