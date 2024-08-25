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Артиллеристов, служащих на Ореховском направлении, представили к наградам
Артиллеристов, служащих на Ореховском направлении, представили к наградам - РИА Новости, 25.08.2024
Артиллеристов, служащих на Ореховском направлении, представили к наградам
Командование одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручило военнослужащим расчетов самоходных артиллерийских орудий "Мста-С" медали "За отвагу" на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:29
2024-08-25T05:29
2024-08-25T05:29
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Командование одного из подразделений группировки войск "Днепр" вручило военнослужащим расчетов самоходных артиллерийских орудий "Мста-С" медали "За отвагу" на позициях у линии соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области. "В Запорожской области противник окопался серьезно, у них там бетонные укрепления, бруствер высокий делают на позициях, попасть по ним нелегко, но мы попадаем... Ощущаю гордость. Всё для страны, всё для победы, вот подтверждение", - сказал журналистам после награждения номер расчета самоходного орудия "Мста-С" Иван. На счету артиллерийского подразделения, где служат награжденные, - сожженные в Запорожской области БМП Bradley, танки Abrams и Leopard ВСУ. "На ореховском направлении ежедневно ведем огонь по опорным пунктам ВСУ, открываем дорогу нашим штурмовым группам", - добавил военнослужащий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Артиллеристов, служащих на Ореховском направлении, представили к наградам
Служащим на Ореховском направлении артиллеристам вручили награды