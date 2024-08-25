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Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 25.08.2024 (обновлено: 13:19 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/naemniki-1968347006.html
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.08.2024
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников в ходе СВО поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило в воскресенье Минобороны... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:12
2024-08-25T13:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
сша
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников в ходе СВО поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Средства российской ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, США, Безопасность
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

МИ: ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников в ходе СВО поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Средства российской ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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