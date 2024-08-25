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Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 25.08.2024

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников в ходе СВО поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило в воскресенье Минобороны... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:12

2024-08-25T13:12

2024-08-25T13:19

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников в ходе СВО поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.Средства российской ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, россия, сша, безопасность