https://ria.ru/20240825/muzey-1968392976.html
Еврейский музей в Москве закрывали из-за забытой посетителями сумки
Еврейский музей в Москве закрывали из-за забытой посетителями сумки - РИА Новости, 25.08.2024
Еврейский музей в Москве закрывали из-за забытой посетителями сумки
Проверка в Еврейском музее и центре толерантности в Москве была связана с тем, что неизвестные оставили сумку на его территории, угроза не подтвердилась,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:43
2024-08-25T19:43
2024-08-25T22:41
москва
российский еврейский музей толерантности
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Проверка в Еврейском музее и центре толерантности в Москве была связана с тем, что неизвестные оставили сумку на его территории, угроза не подтвердилась, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее РИА Новости сообщали, что музей закрыт, внутри работали сотрудники полиции. "В воскресенье, 25 августа, неизвестные оставили сумку на территории Московской еврейской общины (КПП со стороны Новосущевского переулка). Событие произошло до начала работы Еврейского музея и центра толерантности. Прибывшие на место полицейские и саперы провели проверку содержимого и совершили обход по всей территории. К счастью, угроза от предмета не подтвердилась", - рассказали в музее. Администрация общины примет все возможные меры для усиления охраны, чтобы исключить риски для жизни и здоровья людей, добавили в пресс-службе.Руководство общины поблагодарило сотрудников правоохранительных органов за оперативную реакцию и проверку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, российский еврейский музей толерантности, происшествия
Москва, Российский еврейский музей толерантности, Происшествия
Еврейский музей в Москве закрывали из-за забытой посетителями сумки
Проверку в Еврейском музее в Москве проводили из-за забытой посетителями сумки
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Проверка в Еврейском музее и центре толерантности в Москве была связана с тем, что неизвестные оставили сумку на его территории, угроза не подтвердилась, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее РИА Новости сообщали, что музей закрыт, внутри работали сотрудники полиции.
«
"В воскресенье, 25 августа, неизвестные оставили сумку на территории Московской еврейской общины (КПП со стороны Новосущевского переулка). Событие произошло до начала работы Еврейского музея и центра толерантности. Прибывшие на место полицейские и саперы провели проверку содержимого и совершили обход по всей территории. К счастью, угроза от предмета не подтвердилась", - рассказали в музее.
Администрация общины примет все возможные меры для усиления охраны, чтобы исключить риски для жизни и здоровья людей, добавили в пресс-службе.
Руководство общины поблагодарило сотрудников правоохранительных органов за оперативную реакцию и проверку.