https://ria.ru/20240825/muzey-1968373049.html

Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей

Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 25.08.2024

Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей

Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:09

2024-08-25T16:09

2024-08-25T16:09

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

российский еврейский музей толерантности

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в Еврейском музее проводится проверка из-за подозрительного предмета. "Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240617/prigovor-1953479289.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российский еврейский музей толерантности