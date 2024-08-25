https://ria.ru/20240825/muzey-1968373049.html
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 25.08.2024
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей
Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:09
2024-08-25T16:09
2024-08-25T16:09
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
российский еврейский музей толерантности
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в Еврейском музее проводится проверка из-за подозрительного предмета. "Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240617/prigovor-1953479289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российский еврейский музей толерантности
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Российский еврейский музей толерантности
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей, внутри работает полиция