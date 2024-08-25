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Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 25.08.2024
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16:09 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/muzey-1968373049.html
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 25.08.2024
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей
Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:09
2024-08-25T16:09
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
российский еврейский музей толерантности
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в Еврейском музее проводится проверка из-за подозрительного предмета. "Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), российский еврейский музей толерантности
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Российский еврейский музей толерантности
Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей

Еврейский музей в Москве закрыли для посетителей, внутри работает полиция

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Еврейского музея и центра толерантности в Москве
Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыт для посетителей, внутри работают сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в Еврейском музее проводится проверка из-за подозрительного предмета.
«
"Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.
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МоскваПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Российский еврейский музей толерантности
 
 
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