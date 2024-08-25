https://ria.ru/20240825/moskva-1968331640.html

Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве

Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве - РИА Новости, 25.08.2024

Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве

Мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, сообщили журналистам в пресс-службах... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:46

2024-08-25T10:46

2024-08-25T10:48

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, сообщили журналистам в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры. "️По предварительным данным, в квартире находится мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуроры продолжают работать на месте происшествия.

https://ria.ru/20240610/proisshestvie-1951892570.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)