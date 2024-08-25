https://ria.ru/20240825/moskva-1968331640.html
Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве
Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве - РИА Новости, 25.08.2024
Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве
Мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, сообщили журналистам в пресс-службах... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:46
2024-08-25T10:46
2024-08-25T10:48
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка, сообщили журналистам в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры. "️По предварительным данным, в квартире находится мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении. Добавляется, что прокуроры продолжают работать на месте происшествия.
https://ria.ru/20240610/proisshestvie-1951892570.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура сообщила новые детали о гибели женщины и ребенка в Москве
СК: в квартире, у которой нашли тела женщины и ребенка, находился мужчина