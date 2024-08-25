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В Балтийском море погибли три человека - РИА Новости, 25.08.2024
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10:21 25.08.2024 (обновлено: 12:04 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/more-1968329100.html
В Балтийском море погибли три человека
В Балтийском море погибли три человека - РИА Новости, 25.08.2024
В Балтийском море погибли три человека
Три человека за один день погибли в Балтийском море, во всех случаях организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:21
2024-08-25T12:04
происшествия
здоровье - общество
балтийское море
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 25 авг — РИА Новости. Три человека за один день погибли в Балтийском море, во всех случаях организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба регионального СК. "24 августа следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области поступили сообщения о гибели в Балтийском море трех отдыхающих. Во всех случаях организованы доследственные проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что в черте Балтийска, в месте, необорудованном для купания, утонул 39-летний житель города Калининграда. Кроме того, в районе высоты Эфа на Куршской косе в Балтийском море погибли два 41-летних туриста из Москвы. Следователи произвели осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. По предварительным данным, гибель отдыхающих произошла по их собственной неосторожности. "Сообщая о произошедшем, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области настоятельно призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды. Купаться необходимо в отведенных для этого местах. Не следует заходить в море при сильных волнах, а тем более - в состоянии опьянения. Не подвергайте свою жизнь опасности!" - добавили в пресс-службе.
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балтийское море
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происшествия, здоровье - общество, балтийское море, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Балтийское море, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балтийском море погибли три человека

СК: в Балтийском море за день погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 авг — РИА Новости. Три человека за один день погибли в Балтийском море, во всех случаях организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба регионального СК.
"24 августа следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области поступили сообщения о гибели в Балтийском море трех отдыхающих. Во всех случаях организованы доследственные проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в черте Балтийска, в месте, необорудованном для купания, утонул 39-летний житель города Калининграда. Кроме того, в районе высоты Эфа на Куршской косе в Балтийском море погибли два 41-летних туриста из Москвы.
Следователи произвели осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. По предварительным данным, гибель отдыхающих произошла по их собственной неосторожности.
"Сообщая о произошедшем, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области настоятельно призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды. Купаться необходимо в отведенных для этого местах. Не следует заходить в море при сильных волнах, а тем более - в состоянии опьянения. Не подвергайте свою жизнь опасности!" - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБалтийское мореКалининградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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