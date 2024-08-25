В Балтийском море погибли три человека
СК: в Балтийском море за день погибли три человека
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 25 авг — РИА Новости. Три человека за один день погибли в Балтийском море, во всех случаях организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба регионального СК.
"24 августа следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области поступили сообщения о гибели в Балтийском море трех отдыхающих. Во всех случаях организованы доследственные проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в черте Балтийска, в месте, необорудованном для купания, утонул 39-летний житель города Калининграда. Кроме того, в районе высоты Эфа на Куршской косе в Балтийском море погибли два 41-летних туриста из Москвы.
Следователи произвели осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. По предварительным данным, гибель отдыхающих произошла по их собственной неосторожности.
"Сообщая о произошедшем, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области настоятельно призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности при отдыхе у воды. Купаться необходимо в отведенных для этого местах. Не следует заходить в море при сильных волнах, а тем более - в состоянии опьянения. Не подвергайте свою жизнь опасности!" - добавили в пресс-службе.