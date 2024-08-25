Рейтинг@Mail.ru
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/moldavija-1968354753.html
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция - РИА Новости, 25.08.2024
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция
Действующая власть Молдавии готова предпринять любые шаги, чтобы фальсифицировать выборы президента республики, заявила депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:09
2024-08-25T14:09
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Действующая власть Молдавии готова предпринять любые шаги, чтобы фальсифицировать выборы президента республики, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. "Мы видим, как власть делает все возможное, чтобы сфальсифицировать выборы, потому что другого пути у них нет. Нет поддержки народа, чтобы Майя Санду могла получить новый президентский мандат. Я понимаю, что будут применены все возможные схемы и механизмы, но я по-прежнему верю в оппозиционных политиков", - заявила Караман в эфире телеканала "Первый в Молдове". По ее словам, у действующего президента просто нет иной возможности удержаться у власти. В то же время депутат выразила уверенность, что "кандидаты от оппозиции смогут минимизировать фальсификацию выборов, если объединят свои усилия в противостоянии этому". Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240824/moldaviya-1968293007.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция

Депутат Караман: власти Молдавии сделают все, чтобы сфальсифицировать выборы

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Действующая власть Молдавии готова предпринять любые шаги, чтобы фальсифицировать выборы президента республики, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
"Мы видим, как власть делает все возможное, чтобы сфальсифицировать выборы, потому что другого пути у них нет. Нет поддержки народа, чтобы Майя Санду могла получить новый президентский мандат. Я понимаю, что будут применены все возможные схемы и механизмы, но я по-прежнему верю в оппозиционных политиков", - заявила Караман в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По ее словам, у действующего президента просто нет иной возможности удержаться у власти.
В то же время депутат выразила уверенность, что "кандидаты от оппозиции смогут минимизировать фальсификацию выборов, если объединят свои усилия в противостоянии этому".
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Власти Молдавии не отмечают освобождение от фашизма, заявил Шор
24 августа, 23:25
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала