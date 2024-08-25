https://ria.ru/20240825/moldavija-1968354753.html
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция - РИА Новости, 25.08.2024
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция
Действующая власть Молдавии готова предпринять любые шаги, чтобы фальсифицировать выборы президента республики, заявила депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:09
2024-08-25T14:09
2024-08-25T14:09
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молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 авг — РИА Новости. Действующая власть Молдавии готова предпринять любые шаги, чтобы фальсифицировать выборы президента республики, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. "Мы видим, как власть делает все возможное, чтобы сфальсифицировать выборы, потому что другого пути у них нет. Нет поддержки народа, чтобы Майя Санду могла получить новый президентский мандат. Я понимаю, что будут применены все возможные схемы и механизмы, но я по-прежнему верю в оппозиционных политиков", - заявила Караман в эфире телеканала "Первый в Молдове". По ее словам, у действующего президента просто нет иной возможности удержаться у власти. В то же время депутат выразила уверенность, что "кандидаты от оппозиции смогут минимизировать фальсификацию выборов, если объединят свои усилия в противостоянии этому". Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Власть Молдавии сделает все ради фальсификации выборов, заявила оппозиция
Депутат Караман: власти Молдавии сделают все, чтобы сфальсифицировать выборы