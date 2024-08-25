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Мишустин посетит Калугу - РИА Новости, 25.08.2024
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18:52 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/mishustin-1968387452.html
Мишустин посетит Калугу
Мишустин посетит Калугу - РИА Новости, 25.08.2024
Мишустин посетит Калугу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:52
2024-08-25T18:52
политика
россия
калуга
калужская область
михаил мишустин
владислав шапша
алексей текслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и проведет встречи с рядом губернаторов российских регионов, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Двадцать шестого августа в Калуге председатель правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Моя семья - Россия" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Кроме того, Мишустин планирует провести встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым. В кабмине добавили, что в мероприятиях в Калужской области также примут участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html
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политика, россия, калуга, калужская область, михаил мишустин, владислав шапша, алексей текслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Калуга, Калужская область, Михаил Мишустин, Владислав Шапша, Алексей Текслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин посетит Калугу

Мишустин выступит на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и проведет встречи с рядом губернаторов российских регионов, сообщила пресс-служба российского кабмина.
«
"Двадцать шестого августа в Калуге председатель правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Моя семья - Россия" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Кроме того, Мишустин планирует провести встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым.
В кабмине добавили, что в мероприятиях в Калужской области также примут участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Мишустин оценил роль Роспатента в достижении экономического суверенитета
22 августа, 10:49
 
ПолитикаРоссияКалугаКалужская областьМихаил МишустинВладислав ШапшаАлексей ТекслерМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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