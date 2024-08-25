https://ria.ru/20240825/mishustin-1968387452.html
Мишустин посетит Калугу
Мишустин посетит Калугу - РИА Новости, 25.08.2024
Мишустин посетит Калугу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:52
2024-08-25T18:52
2024-08-25T18:52
политика
россия
калуга
калужская область
михаил мишустин
владислав шапша
алексей текслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и проведет встречи с рядом губернаторов российских регионов, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Двадцать шестого августа в Калуге председатель правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Моя семья - Россия" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Кроме того, Мишустин планирует провести встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым. В кабмине добавили, что в мероприятиях в Калужской области также примут участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.
https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, калуга, калужская область, михаил мишустин, владислав шапша, алексей текслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Калуга, Калужская область, Михаил Мишустин, Владислав Шапша, Алексей Текслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)