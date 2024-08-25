https://ria.ru/20240825/mishustin-1968387452.html

Мишустин посетит Калугу

Мишустин посетит Калугу - РИА Новости, 25.08.2024

Мишустин посетит Калугу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:52

2024-08-25T18:52

2024-08-25T18:52

политика

россия

калуга

калужская область

михаил мишустин

владислав шапша

алексей текслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в понедельник Калугу, где выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" и проведет встречи с рядом губернаторов российских регионов, сообщила пресс-служба российского кабмина. "Двадцать шестого августа в Калуге председатель правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Моя семья - Россия" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Кроме того, Мишустин планирует провести встречи с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных и врио главы Тульской области Дмитрием Миляевым. В кабмине добавили, что в мероприятиях в Калужской области также примут участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

https://ria.ru/20240822/mishustin-1967726568.html

россия

калуга

калужская область

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Наталья Макарова

политика, россия, калуга, калужская область, михаил мишустин, владислав шапша, алексей текслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)