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Спецоперация, 25 августа: Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Курском - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/minoborony-1968379435.html
Спецоперация, 25 августа: Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Курском
Спецоперация, 25 августа: Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Курском - РИА Новости, 25.08.2024
Спецоперация, 25 августа: Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Курском
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:24
2024-08-25T17:24
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вячеслав гладков
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5,8 тысячи военнослужащих и 72 танка. Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, добавили в оборонном ведомстве. Ход спецоперации ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1,9 тысячи человек, девять танков и других боевых бронированных машин, 27 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 единицу специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило Минобороны. Средства российской ПВО сбили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат. Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Атаки Украины по России ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, добавил позже губернатор. Общее число раненных выросло до 13. Он также сообщил, что повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи. СК России после атаки ВСУ на Ракитное завел дело по статье "теракт" Также Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу. Кроме того, над Курской областью уничтожены украинская ракета и беспилотник самолетного типа. В свою очередь Ганчев рассказал РИА Новости, что ВСУ обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области.
https://ria.ru/20240825/kitay-1968248530.html
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Экипажи Су-25 наносят удар по скоплению живой силы и техники ВСУ
Экипажи Су-25 ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщило Минобороны России
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харьковская область, виталий ганчев, вячеслав гладков, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вячеслав Гладков, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 25 августа: Минобороны рассказали о потерях ВСУ под Курском

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 300 человек на Курском направлении

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5,8 тысячи военнослужащих и 72 танка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
Вчера, 08:00
Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, добавили в оборонном ведомстве.

Ход спецоперации

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1,9 тысячи человек, девять танков и других боевых бронированных машин, 27 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 единицу специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны России.
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, сообщило Минобороны. Средства российской ПВО сбили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.
Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область
Вчера, 07:22

Атаки Украины по России

ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Шесть человек, среди которых ребенок, находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитянскому району Белгородской области, добавил позже губернатор. Общее число раненных выросло до 13.
Он также сообщил, что повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.
СК России после атаки ВСУ на Ракитное завел дело по статье "теракт"
Также Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.
По словам врио губернатора Алексея Смирнова, четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области поздно вечером в субботу. Кроме того, над Курской областью уничтожены украинская ракета и беспилотник самолетного типа.
В свою очередь Ганчев рассказал РИА Новости, что ВСУ обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
Вчера, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВячеслав ГладковАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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