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Маск иронично прокомментировал арест Дурова
Маск иронично прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Маск иронично прокомментировал арест Дурова
Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, заявил владелец социальной сети X Илон Маск, не исключив с... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:18
2024-08-25T02:18
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, заявил владелец социальной сети X Илон Маск, не исключив с иронией, что в Европе скоро начнут казнить за лайки."Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США. — Прим. ред.). Она очень убедительна", — написал он в X в ответ на арест Дурова.Маск также в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам."В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при его выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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сша, илон маск, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире, франция, европа
США, Илон Маск, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Франция, Европа
Маск иронично прокомментировал арест Дурова
Илон Маск после ареста Дурова во Франции не исключил казней в Европе за лайки
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США, заявил владелец социальной сети X Илон Маск, не исключив с иронией, что в Европе скоро начнут казнить за лайки.
"Вот вам реклама Первой поправки
(к Конституции США
. — Прим. ред.). Она очень убедительна", — написал он в X в ответ на арест Дурова.
Маск также в шутку не исключил, что вскоре в Европе
начнут казнить за лайки к мемам.
"В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь", — предположил с иронией предприниматель.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при его выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
.
По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.