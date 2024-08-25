https://ria.ru/20240825/kurskoe-1968341845.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 25.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:13
2024-08-25T12:13
2024-08-25T12:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время Киев лишился семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 300 человек