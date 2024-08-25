https://ria.ru/20240825/kurskoe-1968341845.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 25.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:13

2024-08-25T12:13

2024-08-25T12:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на российскую территорию в Курской области, за сутки потеряли более 300 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки нападения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время Киев лишился семи автомобилей, артиллерийского орудия, одной единицы инженерной техники, двух станций РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность