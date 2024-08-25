Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию
ХГПУ: Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 авг - РИА Новости. Украина, войска которой ранее в августе вторглись в Курскую область, еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала этот и ряд других российских регионов как свои, навязывая учащимся не соответствующие действительности карты, рассказал РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
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"Очень интересная книга для школьников "Руйнуймо міфи", что означает "ломаем мифы". И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль", - прокомментировал карту на обложке учебного пособия Юрий Шашков.
В Украинскую Слобожанщину, согласно данной карте, якобы входят русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. По мнению эксперта, нападение на Курскую область - результат подобной пропаганды.
"Мы можем сказать смело, что мы сейчас пожинаем, Украина сейчас пожинает плоды вот этих вот уроков. Фактически люди, которым внушили, что они настоящие владетели этих земель и наследники тех, кто жил на этих землях - украинские вояки, которые сейчас воюют в Курской области и считают, что это земля, оккупированная Россией в каком-то веке", - объяснил Юрий Шашков.
"Только есть одна проблема: если этот миф об украинской государственности столкнется с польским мифом о польской государственности "от моря до моря", как быть? Как здесь они разрешат свои противоречия?" - добавил Юрий Шашков.
Также эксперт подчеркнул, что если Украина считает эти земли своими, то она фактически признает кровную связь с русским народом.
"Они упускают только одно. И это одно называется "братство народов", причем братство не в контексте аллегории, а я это говорю о кровном братстве. И если славянские народы все пошли от одного корня, о чем есть свидетельства генетиков и других ученых, бинго, это доказательство того, что они ведут гражданскую войну сами с собой, со своим народом", - подытожил Юрий Шашков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.