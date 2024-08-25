https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию

Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию - РИА Новости, 25.08.2024

Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию

Украина, войска которой ранее в августе вторглись в Курскую область, еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала этот и ряд других российских регионов как... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:20

2024-08-25T06:20

2024-08-25T06:28

владимир путин

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 авг - РИА Новости. Украина, войска которой ранее в августе вторглись в Курскую область, еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала этот и ряд других российских регионов как свои, навязывая учащимся не соответствующие действительности карты, рассказал РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков. "Очень интересная книга для школьников "Руйнуймо міфи", что означает "ломаем мифы". И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль", - прокомментировал карту на обложке учебного пособия Юрий Шашков. В Украинскую Слобожанщину, согласно данной карте, якобы входят русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. По мнению эксперта, нападение на Курскую область - результат подобной пропаганды. "Мы можем сказать смело, что мы сейчас пожинаем, Украина сейчас пожинает плоды вот этих вот уроков. Фактически люди, которым внушили, что они настоящие владетели этих земель и наследники тех, кто жил на этих землях - украинские вояки, которые сейчас воюют в Курской области и считают, что это земля, оккупированная Россией в каком-то веке", - объяснил Юрий Шашков. Однако в данном вопросе Украина вступит в конфликт не только с Россией, но и со свои союзником - входящей в НАТО Польшей, считает эксперт. "Только есть одна проблема: если этот миф об украинской государственности столкнется с польским мифом о польской государственности "от моря до моря", как быть? Как здесь они разрешат свои противоречия?" - добавил Юрий Шашков. Также эксперт подчеркнул, что если Украина считает эти земли своими, то она фактически признает кровную связь с русским народом. "Они упускают только одно. И это одно называется "братство народов", причем братство не в контексте аллегории, а я это говорю о кровном братстве. И если славянские народы все пошли от одного корня, о чем есть свидетельства генетиков и других ученых, бинго, это доказательство того, что они ведут гражданскую войну сами с собой, со своим народом", - подытожил Юрий Шашков. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240825/ritter-1968306928.html

https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html

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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, украина, курская область, россия