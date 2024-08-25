https://ria.ru/20240825/krym-1968391852.html

В Феодосии загорелась сухая трава

В Феодосии загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2024

В Феодосии загорелась сухая трава

Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:35

2024-08-25T19:35

2024-08-25T19:35

происшествия

россия

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. На месте работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушение осложняется труднодоступной местностью.

https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html

россия

феодосия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии