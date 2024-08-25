https://ria.ru/20240825/krym-1968391852.html
В Феодосии загорелась сухая трава
В Феодосии загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2024
В Феодосии загорелась сухая трава
Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:35
2024-08-25T19:35
2024-08-25T19:35
происшествия
россия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. На месте работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушение осложняется труднодоступной местностью.
https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html
россия
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8330bb46ecdc89d589ea4964c7ed4bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Феодосии загорелась сухая трава
Более 160 специалистов МЧС и два вертолета Ми-8 тушат природный пожар в Крыму