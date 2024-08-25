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В Феодосии загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2024
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19:35 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/krym-1968391852.html
В Феодосии загорелась сухая трава
В Феодосии загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2024
В Феодосии загорелась сухая трава
Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:35
2024-08-25T19:35
происшествия
россия
феодосия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале. "В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. На месте работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушение осложняется труднодоступной местностью.
https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html
россия
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происшествия, россия, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Феодосия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Феодосии загорелась сухая трава

Более 160 специалистов МЧС и два вертолета Ми-8 тушат природный пожар в Крыму

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 160 специалистов МЧС России и два вертолета Ми-8 тушат пожар в Крыму, где загорелась сухая растительность, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. На месте работают 166 специалистов и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение осложняется труднодоступной местностью.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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ПроисшествияРоссияФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
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