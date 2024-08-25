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Связи с разведкой и смерть коллеги. Тайна гибели "британского Билла Гейтса"

Связи с разведкой и смерть коллеги. Тайна гибели "британского Билла Гейтса" - РИА Новости, 25.08.2024

Связи с разведкой и смерть коллеги. Тайна гибели "британского Билла Гейтса"

У берегов Сицилии завершились поиски тел пассажиров яхты Bayesian. Судно принадлежало британскому мультимиллионеру Майку Линчу и потерпело крушение в начале... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. У берегов Сицилии завершились поиски тел пассажиров яхты Bayesian. Судно принадлежало британскому мультимиллионеру Майку Линчу и потерпело крушение в начале недели. Владелец — в числе погибших. Подтверждена смерть еще шестерых человек. В море бизнесмен отмечал недавний оправдательный приговор: на протяжении 12 лет он проходил обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. О жизни и смерти этого человека — в материале РИА Новости.Что случилось?Яхта, стоявшая на якоре в трехстах метрах от порта городка Портичелло, затонула из-за водяного смерча, сообщил представитель агентства гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина."Они оказались не в том месте и не в то время", — отметил он, добавив, что другое судно поблизости, Sir Robert Baden Powell, не пострадало.По данным итальянской Береговой охраны, на 54-метровой Bayesian находился экипаж из десяти человек, а также двенадцать пассажиров. Это максимальная вместимость яхты. Там есть трехместная каюта, четыре двухместные и апартаменты для владельца.Спаслись пятнадцать человек, включая жену Линча Анджелу Бакарес. Восьмерых госпитализировали, остальных доставили в отель.За несколько дней на месте крушения нашли семь тел. Яхта ушла на глубину 50 метров, и не все успели выбраться.В поисковой операции участвовали водолазы и катера Береговой охраны.Первых спасенных принял на борт Sir Robert Baden Powell. Его капитан Карстен Борнер рассказал, что видел Bayesian во время шторма, но, когда все утихло, яхты уже не было.В небо взлетела сигнальная ракета, в море заметили спасательную шлюпку с людьми, подняли их на борт.Кочина уточнил, что на Bayesian находились граждане Антигуа, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, США и Франции.Британское управление расследования морских аварий (сам Линч был подданным Соединенного Королевства) направило группу из четырех инспекторов для предварительной оценки обстоятельств трагедии. На данный момент все однозначно указывает на природный характер случившегося.Кто такой Майк Линч?Владелец затонувшей яхты, которому в июне исполнилось 59 лет, приобрел известность в конце 1990-х.Получив докторскую степень по математике в Кембриджском университете, он стал соучредителем компании Cambridge Neurodynamics. Этот стартап занимался распознаванием отпечатков пальцев.В 1996-м Линч основал Autonomy, еще одну софтверную компанию, которая предложила статистическую модель, основанную на теореме одного из основателей теории вероятностей, британского ученого и священника XVIII века Томаса Байеса (отсюда и название яхты). Сложный алгоритм позволял быстро находить необходимую информацию в больших массивах электронных писем и других цифровых документов, в записях телефонных звонков.Не все верили в успех предприятия, по привычке считая единственной "столицей" высоких технологий американскую Кремниевую долину. "Я действительно слышал комментарии: "Англия, программное обеспечение? Я думал, вы делаете фарфор", — вспоминал бизнесмен.В 1998-м компания стала публичной и через пару лет стоила десять миллиардов долларов. В 2006-м ее основателя удостоили ордена Британской империи.За такие достижения Линча нередко называли "британским Биллом Гейтсом".Роковая сделкаВ 2011-м Линч продал бизнес американскому техногиганту Hewlett-Packard (HP) за 11 миллиардов долларов. Лично он получил 800 миллионов. Также за ним сохранили пост в руководстве.Однако вскоре сделку признали одним из "самых печально известных провальных слияний и поглощений". Дело в том, что аудиторы HP выявили проблемы с бухгалтерским учетом.По версии американцев, британцы подтасовали показатели, чтобы искусственно завысить капитализацию. Убытки Hewlett-Packard оценили в 8,8 миллиарда.Генеральный директор HP Маргарет Уитмен (сейчас — посол США в Кении) уволила Линча и несколько тысяч сотрудников, чтобы частично компенсировать ущерб. А скандал перерос в дело о махинациях, затянувшееся на дюжину лет.Британское управление по борьбе с мошенничеством, взявшееся за расследование, в 2015-м приостановило его из-за нехватки доказательств.В ноябре 2018-го Линчу и Стивену Чемберлену, бывшему вице-президенту по финансам Autonomy, американский суд предъявил обвинения в мошенничестве (по 16 и 15 пунктам соответственно). США требовали экстрадиции Линча, чего удалось добиться в прошлом году. Его отправили под домашний арест в Сан-Франциско. А 6 июня, за десять дней до 59-летия магната, суд присяжных вынес оправдательный вердикт по всем пунктам."Я с нетерпением жду возвращения в Великобританию и возможности заняться тем, что я люблю больше всего — семьей и инновациями в своей области", — сказал Линч после объявления приговора.У берегов Сицилии, рассказывают выжившие, он отмечал эту победу в кругу самых близких. Его младшая дочь, 18-летняя Ханна — последняя, чье тело нашли после крушения.Аквариум с пираньямиА Стивен Чемберлен погиб в автокатастрофе — за два дня до трагедии у Портичелло. И это, очевидно, послужит основой для еще одной теории заговора.К тому же в биографии Линча хватает белых пятен.В 2013-м, в разгар скандала вокруг сделки с HP, Линч вместе с супругой основал компанию Darktrace, занимающуюся проблемами кибербезопасности. По сведениям американских СМИ, в число соучредителей Darktrace вошли и видные сотрудники западных спецслужб.Например, Стивен Хакстер, специалист по киберугрозам в британской контрразведке MI5. Его назначили управляющим директором. Он, в свою очередь, нанял Эндрю Франса, ветерана с 30-летним стажем Центра правительственной связи (спецслужба, ответственная за радиоэлектронную разведку и защиту государственной информации).В совет директоров некоторое время входил экс-глава MI5 Джонатан Эванс. Присутствовали и заокеанские специалисты. Джим Пенроуз, ветеран Агентства национальной безопасности США, руководил американским отделением компании.У Линча с разведкой давние связи. Cambridge Neurodynamics, в частности, получала контракты от британских спецслужб.Поклонник книг Яна Флеминга, Линч даже конференц-залы в штаб-квартире Autonomy назвал в честь персонажей бондианы: Доктора Ноу и Голдфингера. Ходят слухи, что в приемной у него был аквариум, полный пираний, — это из фильма "Живешь только дважды".Autonomy до продажи также выигрывала крупные тендеры от правительственных агентств Великобритании и США, включая контракт на создание американскому Министерству внутренней безопасности инфраструктуры для анализа разведданных после терактов 11 сентября 2001-го.Так что секретов тут много. А трагедия в Италии только подогреет к ним общественный интерес.

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в мире, великобритания, сша, сицилия, hewlett-packard (hp), служба безопасности великобритании mi5