https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html

"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова

"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:22

2024-08-25T02:22

2024-08-25T02:22

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными. "Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже вчера вечером. Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации", - написала политик в своем Telegram-канале. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968301275.html

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