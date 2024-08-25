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"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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02:22 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html
"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова
"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:22
2024-08-25T02:22
франция
австрия
париж
павел дуров
карин кнайсль
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными. "Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже вчера вечером. Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации", - написала политик в своем Telegram-канале. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html
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франция, австрия, париж, павел дуров, карин кнайсль, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Австрия, Париж, Павел Дуров, Карин Кнайсль, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала обвинения против Дурова безумными

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала выдвигаемые против основателя Telegram Павла Дурова во Франции обвинения безумными.
"Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже вчера вечером. Обвинения против него просто безумны. Дело в Telegram как таковом, то есть в недостаточной модерации", - написала политик в своем Telegram-канале.
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В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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ФранцияАвстрияПарижПавел ДуровКарин КнайсльTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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