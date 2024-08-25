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"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения - РИА Новости, 25.08.2024
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20:17 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968395354.html
"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения
"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" смогли довести свои беспилотники до намеченной цели в пригороде Тель-Авива, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:17
2024-08-25T20:17
в мире
израиль
тель-авив
ливан
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" смогли довести свои беспилотники до намеченной цели в пригороде Тель-Авива, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла."Мы ударили по базе Глилот, принадлежащей военной разведке Израиля, которая включает в себя разведывательное подразделение 8200. База находится в 110 километрах от Ливана… Глилот был основной целью удара сегодня из-за близости к Тель-Авиву? Да так и есть", - сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала Аль-Манар. Лидер движения добавил, что сопротивление выпустило 300 ракет по северу Израиля, чтобы отвлечь ПВО от пролета беспилотников к Глилоту. Источники сопротивления, по словам Насруллы, подтвердили, что большое число БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Говоря о массированных ударах Израиля по южному Ливану, лидер шиитского движения отметил, что сорвать запланированные удары израильской армии не удалось, атака началась всего за 30 минут до начала операции. "В результате ударов Израиля после выполнения операции были поражены всего две ракетные установки, цена каждой - не более 10 тысяч долларов", - заключил Насрулла. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
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в мире, израиль, тель-авив, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения

Генсек "Хезболлы": беспилотники движения достигли цели в пригороде Тель-Авива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" смогли довести свои беспилотники до намеченной цели в пригороде Тель-Авива, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Мы ударили по базе Глилот, принадлежащей военной разведке Израиля, которая включает в себя разведывательное подразделение 8200. База находится в 110 километрах от Ливана… Глилот был основной целью удара сегодня из-за близости к Тель-Авиву? Да так и есть", - сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала Аль-Манар.
Лидер движения добавил, что сопротивление выпустило 300 ракет по северу Израиля, чтобы отвлечь ПВО от пролета беспилотников к Глилоту. Источники сопротивления, по словам Насруллы, подтвердили, что большое число БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории.
Говоря о массированных ударах Израиля по южному Ливану, лидер шиитского движения отметил, что сорвать запланированные удары израильской армии не удалось, атака началась всего за 30 минут до начала операции.
"В результате ударов Израиля после выполнения операции были поражены всего две ракетные установки, цена каждой - не более 10 тысяч долларов", - заключил Насрулла.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч ракет "Хезболлы", запущенных по цели
Вчера, 16:01
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
30 июля, 20:58
 
В миреИзраильТель-АвивЛиванХасан НасруллаБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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