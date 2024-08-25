https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968395354.html

"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения

"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" довела свои дроны до цели в Израиле, заявил лидер движения

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" смогли довести свои беспилотники до намеченной цели в пригороде Тель-Авива, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T20:17

2024-08-25T20:17

2024-08-25T20:17

в мире

израиль

тель-авив

ливан

хасан насрулла

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" смогли довести свои беспилотники до намеченной цели в пригороде Тель-Авива, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла."Мы ударили по базе Глилот, принадлежащей военной разведке Израиля, которая включает в себя разведывательное подразделение 8200. База находится в 110 километрах от Ливана… Глилот был основной целью удара сегодня из-за близости к Тель-Авиву? Да так и есть", - сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала Аль-Манар. Лидер движения добавил, что сопротивление выпустило 300 ракет по северу Израиля, чтобы отвлечь ПВО от пролета беспилотников к Глилоту. Источники сопротивления, по словам Насруллы, подтвердили, что большое число БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Говоря о массированных ударах Израиля по южному Ливану, лидер шиитского движения отметил, что сорвать запланированные удары израильской армии не удалось, атака началась всего за 30 минут до начала операции. "В результате ударов Израиля после выполнения операции были поражены всего две ракетные установки, цена каждой - не более 10 тысяч долларов", - заключил Насрулла. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году