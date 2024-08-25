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"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля - РИА Новости, 25.08.2024
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19:05 25.08.2024 (обновлено: 20:20 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html
"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля
"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля
"Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:05
2024-08-25T20:20
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. "Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар". &quot;У &quot;Хезболлы&quot; нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем&quot;, — подчеркнул он.Говоря о готовности продолжить мстить за убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра, Насрулла пояснил, что "Хезболла" будет ждать подробностей результатов первого этапа ответного удара, который был нанесен в воскресенье утром. &quot;Как только все проверим, тогда сможем заверить ливанцев, что ответные действия завершены и они могут вернуться к своей нормальной жизни&quot;, — добавил он.Насрулла также добавил, что руководство "Хезболлы" решило нанести удар самостоятельно, без координации с движениями сопротивления в других странах и Ираном.Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в воскресенье утром ЦАХАЛ нанес превентивный удар по целям "Хезболлы" и уничтожил тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к атаке на территорию еврейского государства. В операции приняли участие около ста самолетов. По оценке ЦАХАЛ, ущерб, нанесенный Израилю при атаке, оценивается как минимальный. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий — как к обороне, так и к наступлению.
https://ria.ru/20240825/udary-1968383448.html
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля

"Хезболла" заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. "Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар".
«

"У "Хезболлы" нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем", — подчеркнул он.

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Говоря о готовности продолжить мстить за убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра, Насрулла пояснил, что "Хезболла" будет ждать подробностей результатов первого этапа ответного удара, который был нанесен в воскресенье утром.
«

"Как только все проверим, тогда сможем заверить ливанцев, что ответные действия завершены и они могут вернуться к своей нормальной жизни", — добавил он.

Насрулла также добавил, что руководство "Хезболлы" решило нанести удар самостоятельно, без координации с движениями сопротивления в других странах и Ираном.
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Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в воскресенье утром ЦАХАЛ нанес превентивный удар по целям "Хезболлы" и уничтожил тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к атаке на территорию еврейского государства. В операции приняли участие около ста самолетов. По оценке ЦАХАЛ, ущерб, нанесенный Израилю при атаке, оценивается как минимальный.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий — как к обороне, так и к наступлению.
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В миреИзраильБейрутХасан НасруллаБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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