https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html

"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля

"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля

"Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:05

2024-08-25T19:05

2024-08-25T20:20

в мире

израиль

бейрут

хасан насрулла

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. "Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар". "У "Хезболлы" нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем", — подчеркнул он.Говоря о готовности продолжить мстить за убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра, Насрулла пояснил, что "Хезболла" будет ждать подробностей результатов первого этапа ответного удара, который был нанесен в воскресенье утром. "Как только все проверим, тогда сможем заверить ливанцев, что ответные действия завершены и они могут вернуться к своей нормальной жизни", — добавил он.Насрулла также добавил, что руководство "Хезболлы" решило нанести удар самостоятельно, без координации с движениями сопротивления в других странах и Ираном.Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в воскресенье утром ЦАХАЛ нанес превентивный удар по целям "Хезболлы" и уничтожил тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к атаке на территорию еврейского государства. В операции приняли участие около ста самолетов. По оценке ЦАХАЛ, ущерб, нанесенный Израилю при атаке, оценивается как минимальный. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий — как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240825/udary-1968383448.html

https://ria.ru/20240825/oon-1968339809.html

https://ria.ru/20240823/bayden-1968154912.html

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году