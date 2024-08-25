"Хезболла" готова применить баллистические ракеты против Израиля
"Хезболла" заявила о готовности применить баллистические ракеты против Израиля
Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости. "Хезболла" готова атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами в случае необходимости, заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла, выступая в эфире телеканала "Аль-Манар".
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"У "Хезболлы" нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем", — подчеркнул он.
Говоря о готовности продолжить мстить за убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра, Насрулла пояснил, что "Хезболла" будет ждать подробностей результатов первого этапа ответного удара, который был нанесен в воскресенье утром.
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"Как только все проверим, тогда сможем заверить ливанцев, что ответные действия завершены и они могут вернуться к своей нормальной жизни", — добавил он.
Насрулла также добавил, что руководство "Хезболлы" решило нанести удар самостоятельно, без координации с движениями сопротивления в других странах и Ираном.
Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в воскресенье утром ЦАХАЛ нанес превентивный удар по целям "Хезболлы" и уничтожил тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к атаке на территорию еврейского государства. В операции приняли участие около ста самолетов. По оценке ЦАХАЛ, ущерб, нанесенный Израилю при атаке, оценивается как минимальный.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование еврейского государства, в свою очередь, заявило, что готово к любому развитию событий — как к обороне, так и к наступлению.
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