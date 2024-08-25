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"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
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18:47 25.08.2024 (обновлено: 18:56 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968387134.html
"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю
"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю
Удар движения "Хезболлах" в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:47
2024-08-25T18:56
в мире
израиль
бейрут
сша
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Удар движения "Хезболлах" в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар". "Ответ "Хезболлах" на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа", - сказал Насрулла. Второй причиной, по словам лидера движения, стала полная максимальная мобилизация Израиля и США. "Но ожидание ответа было частью наказания для врага", - добавил он. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, бейрут, сша, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, США, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю

"Хезболла" отложила ответный удар по Израилю, чтобы дать шанс диалогу по Газе

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ливанской армии
Военнослужащие ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие ливанской армии . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Удар движения "Хезболлах" в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".
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"Ответ "Хезболлах" на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа", - сказал Насрулла.
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Второй причиной, по словам лидера движения, стала полная максимальная мобилизация Израиля и США. "Но ожидание ответа было частью наказания для врага", - добавил он.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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