https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968387134.html

"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю

"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" объяснила, почему отложила ответный удар по Израилю

Удар движения "Хезболлах" в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:47

2024-08-25T18:47

2024-08-25T18:56

в мире

израиль

бейрут

сша

хасан насрулла

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Удар движения "Хезболлах" в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра в южном пригороде Бейрута в начале июля был отложен с целью дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар". "Ответ "Хезболлах" на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа", - сказал Насрулла. Второй причиной, по словам лидера движения, стала полная максимальная мобилизация Израиля и США. "Но ожидание ответа было частью наказания для врага", - добавил он. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240823/netanjahu-1968137271.html

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, бейрут, сша, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году