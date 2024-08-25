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"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт - РИА Новости, 25.08.2024
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10:49 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
Ливанское движение "Хезболлах" массированным ударом по Израилю в воскресенье доказало свою боеспособность вопреки угрозам со стороны Израиля и США, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:49
2024-08-25T10:49
в мире
израиль
сша
ливан
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" массированным ударом по Израилю в воскресенье доказало свою боеспособность вопреки угрозам со стороны Израиля и США, заявил РИА Новости ливанский эксперт и аналитик Хасан Аль-Дорр. "Хезболлах уже доказали, что им безразличны какие либо называемые Израилем и США правила и условия. Они ответили, как хотели и когда посчитали нужным. В тоже время дали достаточно времени для переговоров (по прекращению огня в Газе - ред.), которые уже кажутся потеряй времени", - сказал РИА Новости Аль-Дорр. По словам эксперта, детали массированной атаки на Израиль и какова была основная цель сопротивления в глубине израильских территорий, скорее всего, будут объявлены генеральным секретарем "Хезболлах" Хасаном Насрулла. Выступление лидера сопротивление запланировано на 18.00 (совпадает с мск) воскресенья, в пресс-службе движения пообещали доказать некомпетентность заявлений Израиля об успешных превентивных ударах по южному Ливану, которые якобы сорвали атаку. "Вопреки всем подготовкам Израиля и полной координации с США и вопреки их заявлениями о превентивном ударе, Хезболлах ответило и успешно нанесло удары по обозначенным целям. Мы должны ждать деталей результатов", - добавил Аль-Дорр. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968319788.html
https://ria.ru/20240825/ataka-1968330533.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт

Эксперт: "Хезболла" массированным ударом по Израилю доказала боеспособность

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" массированным ударом по Израилю в воскресенье доказало свою боеспособность вопреки угрозам со стороны Израиля и США, заявил РИА Новости ливанский эксперт и аналитик Хасан Аль-Дорр.
"Хезболлах уже доказали, что им безразличны какие либо называемые Израилем и США правила и условия. Они ответили, как хотели и когда посчитали нужным. В тоже время дали достаточно времени для переговоров (по прекращению огня в Газе - ред.), которые уже кажутся потеряй времени", - сказал РИА Новости Аль-Дорр.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным
09:07
По словам эксперта, детали массированной атаки на Израиль и какова была основная цель сопротивления в глубине израильских территорий, скорее всего, будут объявлены генеральным секретарем "Хезболлах" Хасаном Насрулла. Выступление лидера сопротивление запланировано на 18.00 (совпадает с мск) воскресенья, в пресс-службе движения пообещали доказать некомпетентность заявлений Израиля об успешных превентивных ударах по южному Ливану, которые якобы сорвали атаку.
«
"Вопреки всем подготовкам Израиля и полной координации с США и вопреки их заявлениями о превентивном ударе, Хезболлах ответило и успешно нанесло удары по обозначенным целям. Мы должны ждать деталей результатов", - добавил Аль-Дорр.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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10:35
 
В миреИзраильСШАЛиванХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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