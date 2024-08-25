https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968319788.html
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным
Заявления израильского руководства об успешных превентивных ударах на юге Ливана не имеют ничего общего с реальностью, первый этап возмездия за убийство... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:07
2024-08-25T09:07
2024-08-25T10:17
в мире
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Заявления израильского руководства об успешных превентивных ударах на юге Ливана не имеют ничего общего с реальностью, первый этап возмездия за убийство командира Фуада Шукра успешно завершен, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".Ранее в воскресенье "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. При этом газета Times of Israel сообщила, что Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву."Заявления противника (Израиля - ред.) о превентивных ударах, которые способствовали срыву ответа сопротивления, не соответствует реальности на поле боя. Они будут развеяны во время выступления генерального секретаря (движения "Хезболлах" - ред.) Хасана Насруллы", - сказано в заявлении ливанского движения.Согласно заявлению, первый этап возмездия завершен, все намеченные цели успешно поражены.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968315498.html
https://ria.ru/20240825/ataka-1968318199.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла
В мире, Израиль, Хезболла
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным
"Хезболла": первый этап ответного удара по Израилю успешно завершен