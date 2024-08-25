https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html

"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами

"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами - РИА Новости, 25.08.2024

"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:11

2024-08-25T07:11

2024-08-25T07:21

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бейрут

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении пресс-службы движения.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Более 320 ракет "Катюша" были запущены на данный момент (7.05 по московскому времени) по позициям противника", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html

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хезболла, в мире, бейрут, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году