https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:11
2024-08-25T07:11
2024-08-25T07:21
хезболла
в мире
бейрут
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_86bcee630a2cca2a6b783cfe64cfd662.jpg
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении пресс-службы движения.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Более 320 ракет "Катюша" были запущены на данный момент (7.05 по московскому времени) по позициям противника", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4f5224c09a042d9dc1eb0489d111f747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, в мире, бейрут, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла, В мире, Бейрут, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами