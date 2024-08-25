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"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами - РИА Новости, 25.08.2024
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07:11 25.08.2024 (обновлено: 07:21 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:11
2024-08-25T07:21
хезболла
в мире
бейрут
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении пресс-службы движения.Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм."Более 320 ракет "Катюша" были запущены на данный момент (7.05 по московскому времени) по позициям противника", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968309372.html
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хезболла, в мире, бейрут, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла, В мире, Бейрут, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами

"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщается в распространенном для СМИ заявлении пресс-службы движения.
Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
СМИ: министр обороны Израиля провел переговоры с Остином
06:46
"Более 320 ракет "Катюша" были запущены на данный момент (7.05 по московскому времени) по позициям противника", - говорится в заявлении.
 
ХезболлаВ миреБейрутИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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