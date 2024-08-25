https://ria.ru/20240825/kater-1968331945.html
В Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.08.2024
В Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие
Два катера столкнулись на Волге в Нижнем Новгороде, пострадали двое из находившихся на них семи человек, сообщает центральное межрегиональное следственное... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:48
2024-08-25T10:48
2024-08-25T11:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Два катера столкнулись на Волге в Нижнем Новгороде, пострадали двое из находившихся на них семи человек, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительной информации, около 00:30 в воскресенье на реке Волга вблизи Стрелки катер "Bayliner 2052" столкнулся с катером "Larson 176". "На борту судов находилось семь человек. Двое из них получили травмы и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что катер Bayliner врезался в стоявший на якоре Larson. "Маломерные суда отбуксированы к берегу, судоводители направлены на медицинское освидетельствование", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html
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происшествия, авто, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде столкнулись два катера, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде столкнулись два катера, пострадали два человека