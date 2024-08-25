https://ria.ru/20240825/ka-52-1968306404.html
Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ
Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:04
2024-08-25T05:04
2024-08-25T08:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240825/akhmat-1968298089.html
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Экипаж Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
2024-08-25T05:04
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ
Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье