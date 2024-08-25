https://ria.ru/20240825/ka-52-1968306404.html

Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ

Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024

Экипаж Ка-52 уничтожил в Курской области личный состав и бронетехнику ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:04

2024-08-25T05:04

2024-08-25T08:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/akhmat-1968298089.html

https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html

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Экипаж Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар авиаракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. 2024-08-25T05:04 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"