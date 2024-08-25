https://ria.ru/20240825/izrail-1968403828.html

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.08.2024

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:14

2024-08-25T22:14

2024-08-25T22:46

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израиль

тель-авив

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Ришон ле-Ционе в центральной части Израиля", - говорится в сообщении. Данных о падениях ракет или потенциальных пострадавших не поступало.Позже пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что военные зафиксировали запуск снаряда палестинскими радикалами с юга сектора Газа."В продолжение к сигналу тревоги в районе Ришон-ле-Циона. Был зафиксирован один запуск, который прилетел с юга сектора Газа и упал на открытой местности в районе Ришон-ле-Циона", - говорится в сообщении.Последний раз этот город обстреливался из сектора Газа в конце января.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

израиль

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)