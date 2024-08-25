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В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.08.2024
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22:14 25.08.2024 (обновлено: 22:46 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail-1968403828.html
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.08.2024
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:14
2024-08-25T22:46
в мире
израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Ришон ле-Ционе в центральной части Израиля", - говорится в сообщении. Данных о падениях ракет или потенциальных пострадавших не поступало.Позже пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что военные зафиксировали запуск снаряда палестинскими радикалами с юга сектора Газа."В продолжение к сигналу тревоги в районе Ришон-ле-Циона. Был зафиксирован один запуск, который прилетел с юга сектора Газа и упал на открытой местности в районе Ришон-ле-Циона", - говорится в сообщении.Последний раз этот город обстреливался из сектора Газа в конце января.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: воздушная тревога впервые за несколько месяцев звучит в центре Израиле

© Depositphotos.com / ViculiaГород Ришон-ле-Цион в Израиле
Город Ришон-ле-Цион в Израиле - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Depositphotos.com / Viculia
Город Ришон-ле-Цион в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Ришон ле-Ционе в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.
Данных о падениях ракет или потенциальных пострадавших не поступало.
Позже пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что военные зафиксировали запуск снаряда палестинскими радикалами с юга сектора Газа.
"В продолжение к сигналу тревоги в районе Ришон-ле-Циона. Был зафиксирован один запуск, который прилетел с юга сектора Газа и упал на открытой местности в районе Ришон-ле-Циона", - говорится в сообщении.
Последний раз этот город обстреливался из сектора Газа в конце января.
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