https://ria.ru/20240825/izrail-1968403828.html
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.08.2024
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:14
2024-08-25T22:14
2024-08-25T22:46
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в Ришон ле-Ционе в центральной части Израиля", - говорится в сообщении. Данных о падениях ракет или потенциальных пострадавших не поступало.Позже пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что военные зафиксировали запуск снаряда палестинскими радикалами с юга сектора Газа."В продолжение к сигналу тревоги в районе Ришон-ле-Циона. Был зафиксирован один запуск, который прилетел с юга сектора Газа и упал на открытой местности в районе Ришон-ле-Циона", - говорится в сообщении.Последний раз этот город обстреливался из сектора Газа в конце января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: воздушная тревога впервые за несколько месяцев звучит в центре Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, южнее Тель-Авива, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Ришон ле-Ционе в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.
Данных о падениях ракет или потенциальных пострадавших не поступало.
Позже пресс-служба ЦАХАЛ добавила, что военные зафиксировали запуск снаряда палестинскими радикалами с юга сектора Газа.
"В продолжение к сигналу тревоги в районе Ришон-ле-Циона. Был зафиксирован один запуск, который прилетел с юга сектора Газа и упал на открытой местности в районе Ришон-ле-Циона", - говорится в сообщении.
Последний раз этот город обстреливался из сектора Газа в конце января.