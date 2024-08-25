https://ria.ru/20240825/izrail-1968389445.html

ЦАХАЛ сообщил о гибели своего военного при атаке "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщил о гибели своего военного при атаке "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024

ЦАХАЛ сообщил о гибели своего военного при атаке "Хезболлы"

Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб, еще двое пострадали при ракетной атаке ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье утром, сообщила... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:15

2024-08-25T19:15

2024-08-25T19:15

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб, еще двое пострадали при ракетной атаке ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье утром, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Старший сержант Давид Моше Бен-Шитрит, 21 год, из поселка Гева-Биньямин, боец 914-й сторожевой эскадры ВМС ЦАХАЛ пал в боях на севере", - говорится в сообщении. По данным интернет-издания The Times of Israel, инцидент, в котором пострадали еще двое военных, произошел на борту патрульного катера на севере страны при падении осколков израильской ракеты-перехватчика во время пролета беспилотников, запущенных из Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута. Миротворческие силы ООН, в свою очередь, призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.

https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

голанские высоты

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году