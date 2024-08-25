Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы"
Израиль нанес 40 ударов по источникам огня "Хезболлы" для предотвращения атак
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения "Хезболлах", предотвратив угрозу атак на центр и север страны, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи.
«
"Израиль обнаружил утром подготовку "Хезболлах" нанести ракетный по центральной и северной части Израиля, в связи с чем мы предприняли превентивные удары, чтобы предотвратить угрозу. Приблизительно были нанесены удары по 40 целям. Нанесен удар по более тысячи ракетных установок, направленных на территорию Израиля. Мы предотвратили большую часть задуманного "Хезболлах" плана", - сказал собеседник агентства.
Байден попросил Нетаньяху отвести войска от границы Газы с Египтом
23 августа, 20:04
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
Миротворческие силы ООН, в свою очередь, призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.