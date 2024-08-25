Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 25.08.2024 (обновлено: 18:22 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail-1968381437.html
Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы"
Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения "Хезболлах", предотвратив угрозу атак на центр и север страны,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:45
2024-08-25T18:22
в мире
израиль
хезболла
голанские высоты
биньямин нетаньяху
бейрут
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_40:132:1020:683_1920x0_80_0_0_e0b92449cba5276e8386a814587634b1.jpg
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения "Хезболлах", предотвратив угрозу атак на центр и север страны, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи."Израиль обнаружил утром подготовку "Хезболлах" нанести ракетный по центральной и северной части Израиля, в связи с чем мы предприняли превентивные удары, чтобы предотвратить угрозу. Приблизительно были нанесены удары по 40 целям. Нанесен удар по более тысячи ракетных установок, направленных на территорию Израиля. Мы предотвратили большую часть задуманного "Хезболлах" плана", - сказал собеседник агентства.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.Миротворческие силы ООН, в свою очередь, призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
https://ria.ru/20240823/bayden-1968154912.html
https://ria.ru/20240825/udary-1968383448.html
израиль
голанские высоты
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_c64496a0d7140ea721417a492688151a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, голанские высоты, биньямин нетаньяху, бейрут, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Бейрут, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес 40 превентивных ударов по источникам огня "Хезболлы"

Израиль нанес 40 ударов по источникам огня "Хезболлы" для предотвращения атак

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения "Хезболлах", предотвратив угрозу атак на центр и север страны, заявил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи.
«
"Израиль обнаружил утром подготовку "Хезболлах" нанести ракетный по центральной и северной части Израиля, в связи с чем мы предприняли превентивные удары, чтобы предотвратить угрозу. Приблизительно были нанесены удары по 40 целям. Нанесен удар по более тысячи ракетных установок, направленных на территорию Израиля. Мы предотвратили большую часть задуманного "Хезболлах" плана", - сказал собеседник агентства.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Байден попросил Нетаньяху отвести войска от границы Газы с Египтом
23 августа, 20:04
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
Миротворческие силы ООН, в свою очередь, призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Армия Израиля опровергла участие США в ударах по "Хезболле"
Вчера, 18:09
 
В миреИзраильХезболлаГоланские высотыБиньямин НетаньяхуБейрутООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала